04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin gelen ihbarlar üzerine başlattığı çalışma sonucu, bir kişinin kendisini savcı ve polis amiri olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, incelenen güvenlik kameraları sonucunda şüphelinin A.O. olduğunu belirledi. A.O.´yu 'çöpçü' kılığında takibe alan polis ekipleri, Hacı Bayram Veli Camii avlusunda bir vatandaşı dolandırırken şüpheliyi suçüstü yakaladı. A.O. gözaltına alınırken, 'çöpçü' kılığındaki operasyon, polis kamerası tarafından kaydedildi.
FETÖ SORUŞTURMASINDA ADINIZ GEÇİYOR TAKTİĞİ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, A.O.´nun, mağdur vatandaşlarla telefonla irtibat kurduğunu ve kendisini savcı ve polis amiri olarak tanıttığını tespit etti. Öte yandan A.O.´nun mağdurları, `FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor´ diyerek korkuttuğu ve aklamak için para talep ettiği belirlendi.
PERUKLAR, ŞAPKALAR VE KIYAFETLER ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca, şüpheli A.O., bir vatandaşı arayarak FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenleyeceklerini ve bu kapsamda kendisinin de gözaltına alınacağını belirterek, mağdur vatandaşa, 'Eğer 150 bin TL para verirsen seni aklarım' dediği öğrenildi. Ayrıca, mağdur vatandaşın da 150 bin TL değerinde altını şüpheliye verdiği öğrenildi. Öte yandan A.O.´nun otomobilinde yapılan aramada ise çok sayıda suçta kullanılan cep telefonları, peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O.´nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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