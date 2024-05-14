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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kendini öğretmen olarak tanıtıp taciz etti

        Kendini öğretmen olarak tanıtıp taciz etti

        Uşak'ta bir ilkokulda kendini öğretmen olarak tanıtan bir kişi, öğrenciye tacizde bulundu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:20
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        Kendini öğretmen olarak tanıtıp taciz etti
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        Uşak'ta bir ilkokul binasında kendisini yeni atanan öğretmen olarak tanıttığı ve bir kız öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, okuldaki bir kız öğrenci, öğretmenlerine giderek okul girişinde karşılaştığı U.B'nin (42) kendisini yeni atanan matematik öğretmeni olarak tanıttığını, kendisiyle sohbet etmeye çalıştığını ve elle taciz ettiğini söyledi.

        OKULDA KIZINI ARADIĞINI SAVUNDU

        Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından okul içinde durdurulan ve müdür yardımcısı odasına götürülen U.B, okulda kızını aradığını savundu.

        U.B'nin okulda eğitim gören kızı olmadığının belirlenmesi sonrası durum polise bildirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        U.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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