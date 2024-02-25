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        Kendini MİT personeli olarak tanıtınca yakalandı

        Adana'da kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı. Zanlının evinde çok sayıda sahte kimlik ve plaka ile 3 silah ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:39
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        Kendini MİT personeli olarak tanıtınca yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan bir kişiyi takibe aldı.

        Ekipler, zanlı H.D'nin kullandığı hafif ticari aracı Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu.

        KOM ekipleri, yaptıkları incelemede H.D'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği, 2 polis kimliği ve 2 araç plakasının yanı sıra kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 706 mermi, 592 kartuş, silah dürbünü, kelepçe ve 2 balta ele geçirildi.

        Klima tamircisi olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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