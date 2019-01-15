Çankırı'da kendisini "jandarma" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına, bir kişinin kendisini askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda tespit edilen şüpheli B.B'nin, kendisini askeri personel olarak tanıttığı ve güvenlerini kazandıktan sonra R.G, M.G. ve İ.A. isimli şahısları toplam 15 bin 400 lira dolandırdığı belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs evinde gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet sahte sürücü belgesi, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait fişekler, sahte jandarma rozeti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.