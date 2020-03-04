Kendini gasbettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planı deşifre oldu

04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yenimahalle ilçesinde hurda alım satım işi yapan bir şirkette ön muhasebe elemanı olarak çalışan B.Ö, başka bir şirkette çalışan arkadaşı H.B. ile Serhat Mahallesi'nde bir bankadan şirkete ait 455 bin lira nakit parayı çektikten sonra ayrıldı.
Bankadan yaklaşık 50 metre uzaklıkta B.Ö. ve H.B'nin otomobilinin önünü araçla kesen şüpheliler, B.Ö'yü yüzüne biber gazı sıkmak suretiyle etkisiz hale getirerek paraların bulunduğu çantayı gasbetti.
B.Ö. ve H.B'nin durumu polise bildirmesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
- Onlarca kamera kaydı incelenerek tespit edildi
Ekipler, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, şüphelilerin kaçtığı ön plakası olmayan arka plakasının ise sahte olduğunu belirledikleri kiralık otomobili Yenimahalle'de terk edilmiş halde buldu.
Araçta yapılan parmak izi çalışmalarında ise şüphelilerin Bursa'dan Ankara'ya gelen A.R.G. ve Ü.A.G. olduğu belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, gasp şüphelilerinin olay sonrası Bursa'ya gittiklerini belirledi. Bunun üzerine Ankara'dan Bursa'ya giden ekipler şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen zanlılar, emniyetteki sorgularında, soygunu gasbettikleri muhasebeci B.Ö. ve H.B'nin planladığını, kendilerini ise cezaevinde tanıştıkları A.C.K'nin Ankara'ya çağırdığını söyledi. Polis bunun üzerine B.Ö. ile H.B'yi de gözaltına aldı.
- Muhasebecinin film gibi planı
B.Ö, sorgusunda paraya ihtiyacı olduğunu, yaptığı gasp planını gerçekleştirmek için kendilerine komşu bir şirkete çalışan arkadaşı H.B'den yardım istediğini, H.B'nin ise gasp için daha önceden tanıdığı ve aranma kaydı bulunan A.C.K'ye durumu anlattığını ve A.C.K'nin ise cezaevi arkadaşları A.R.G. ve Ü.A.G'yi Bursa'dan çağırdığını itiraf etti.
Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, şüphelilerden A.R.G. ve Ü.A.G'nin bir pastanede H.B. ile bir araya geldiği, olay öncesinde hep birlikte keşif yaparak planın provasını yaptıkları da ortaya çıktı.
- Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Yakalanan B.Ö, H.B, A.R.G. ve Ü.A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada firari A.C.K. ile olayda kullanılan aracı kiralayan B.K'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!