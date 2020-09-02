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Siz de ben buradayım diyorsanız ve hayalinizdeki görünüme kavuşmak istiyorsanız Ebru Akel'in muhteşem sunumuyla Kendine İyi Bak hafta içi her sabah sizlerle!

Ebru Akel'in sunumuyla Kendine İyi Bak hafta içi her gün saat 08.00'de Show TV'de!

İşte Kendine İyi Bak'ın Tanıtımı: