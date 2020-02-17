17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmara Ereğlisi'ndeki Sultanköy mevkiinde 6 Aralık 2019 ve 14 Şubat 2020 tarihlerinde, Makedonya plakalı 2 araç, kendilerini polis olarak tanıtan bir grup tarafından durdurulup, içindeki kişilerin paraları ve araçların kontak anahtarları gasbedildi. Yağma ve gasp olayı ile ilgili soruşturma başlatan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin olay sırasında 34 SA 9842 plakalı otomobili kullandığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren jandarma, otomobilin izini İstanbul'da bulup, takibe aldı. Otomobili park halinde bulan ekipler, bir süre sonra aracı almaya gelen İran uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesinin ardından 3 İranlı daha İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tekirdağ'a getirilen İranlı 4 şüphelinin soruşturmalarına başlandı. Şüphelilerin, gasbettikleri kişiler tarafından teşhis edildiği de bildirildi.
'KONTAK ANAHTARLARI ALIP KAÇTILAR'
Olayın mağdurlarından Makedonyalı iş insanı Kaniye Selimi, "Gümrükten çıktıktan sonra Marmara Ereğlisi bölgesinde 4 kişi polis süsü verip önümü kesti. Fakat bunlar Türk vatandaşı değiller. İran vatandaşı teşhis edildi. Yolda ışık yaktılar ve kimlik gösterdiler. Kimlikte de ne olduğu belli değildi. Rutin polis kontrolü, 'Uyuşturucu var mı sizde?' diyerek aceleci ve panikle davrandılar. Biz de korktuk. O esnada cüzdanları ve pasaportları istediler. Bütün topladıklarıyla beraber araç anahtarını da beraber alıp kaçtılar" dedi.
Selimi, aynı bölgede başka olayların da yaşandığını öğrendiklerini ifade ederek, "Aynı senaryo ile aynı şekilde aynı hareketler ve aynı kişiler yine Makedon vatandaşı olan bir gruptan 8 bin Euro almışlar. Bir Makedon vatandaşı olarak 156 jandarmayı aradıktan sonra hızlı bir şekilde gelmeleri, ilgi ve alakaları ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı operasyon düzenlendi ve 24 saat içinde suçluları yakaladılar. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!