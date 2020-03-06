Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda - EDİRNE

AA

Almanya'da yaşayan ancak bir süre önce Edirne'ye gelen Dilek ve yardımcısı, sığınmacıların ayak izini tuvalde ölümsüzleştirdi.

Sığınmacılar ayakkabılarıyla önce 3 metre uzunluğundaki tuvalin önündeki çamura bastı, daha sonra tuvalde yürüyerek ayak izini bıraktı.

Ressam Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinde tema olarak "globalleşmenin izleri"ni işlediğini söyledi.Dünyada büyük kitle hareketleri olduğunu belirten Dilek, "Uluslararası alanlardaki protestolar ve göç olaylarının izlerini almaya çalışıyorum." dedi.

- "Sanat koridorları açılmalı"

Savaş koridorlarına karşı "sanat koridorları açılması" çağrısında bulunan Dilek, "Dünyanın bir kıtasından öbür kıtasına savaşmaya gidiyor insanlar. Tam tersi olmalı, sanat koridorları açılmalı, insanlar bu koridorlarda bilgilenmeli ve sanat yapmalıdır. İnsanların savaşlardan dolayı çektiği acıları ve dramı kendi sanatımla irdeliyor, inceliyor ve anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Dilek, Edirne'de, Avrupa'ya geçmek için Türkiye'ye gelen sığınmacıların dramını anlatmak için ayak izlerini aldıklarını ifade etti.Bunu yaparken onların hayatını bir saniyeliğine durdurduğunu belirten Dilek, amacının yaşanan acıları yansıtan bir eseri ortaya koymak olduğunu dile getirdi.

Dilek, eserini ABD, Almanya ve Kanada gibi birçok ülkede sergileyeceğini bildirdi.

Göç olgusunun insanlık tarihi kadar eski olduğuna işaret eden Dilek, şunları kaydetti:

"Dünya 20. yüzyılın son çeyreği, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bugüne kadar görülmemiş bir nüfus hareketliliğiyle karşı karşıyadır. Siyasi sorunlar, insan haklarındaki ihlaller, baskıcı rejimler, iç ve dış savaşlar etnik çatışmalar ve ekonomik haklardaki ihlaller, terör olayları ve yeni dünya düzeni planları insanların coğrafyasından ayrılmasına sebep oluyor. Hareket eden insanlar geride izler de bırakıyor. Bu izler o hareketlenmenin niteliği, niceliği ve yönü hakkında bilgiler verir ve ileriye dönük tahminleri, stratejileri belirler."