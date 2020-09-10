Sivas'ta elektronik teknikerliği yapan Furkan Keskin, boş zamanlarında makine ve bisiklet tasarımı ile uğraşıyor.
DHA'nın haberine göre farklı tasarımlar ortaya çıkarmayı amaçlayan Keskin, bir motosiklet tarzı olan 'chopper' şeklinde bisiklet tasarladı.
Yapımında kullanacağı malzemeleri de çeşitli atıklar kullanan Keskin, klasik bisikletlerin aksine önden çekişli bir ürün ortaya çıkardı. Trafikte rahat kullanabilmek için özellikle motosiklet tarzı bir bisiklet yapan Keskin, kısa sürede bisikleti tamamladı.
Yaklaşık 300 TL'ye mal olan bisiklet görenleri şaşırttı. Keskin, ürünün modelini zamanla daha da geliştirmek istiyor.
'BAZILARI MOTOSİKLET ZANNEDİYOR'
Motosiklet tarzı bisikleti görenlerin çok şaşırdığını söyleyen Furkan Keskin, "Normalde elektronik teknikeriyim. Ama zaman zaman motor ve bisiklet tasarımı da yapıyorum. Canım sıkıldı ve böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Önden çekişli bir bisiklet yapmak istedim. Denedim, tasarladım, yaptım ve bitirdim. Allah'a şükür şimdi de sürüyoruz. İlk defa görenler şaşırıyor. Nasıl sürdüğüme bakıyorlar. Hatta bazıları ise motosiklet zannediyor. Ama ben trafikte serbest olabilmek için bisiklet tarzında yaptım. Çok rahat. İlerde de bunu geliştireceğim. Aklımda birkaç tasarım daha var. Görenlerden bazıları da satın almak için müşteri oluyor. Ben satmıyorum. Parçalayarak başka tasarımlar yapıyorum. Bunu zevk amaçlı yapıyorum. Başka modeller de var. Hem ön çeker hem de arka çeker bisikletler de yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!