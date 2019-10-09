İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Sibel Baktır Altuntaş, Türkiye'de aile hekimlerince 20 yaşından büyük tüm kadınlara kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacağının öğretildiğini belirtti.

Altuntaş, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınlarda tüm kanserlerin yüzde 23'ünü, kansere bağlı ölüm nedenlerinin yüzde 14'ünü oluşturan meme kanserinin, tarama testleri ile erken dönemde yakalandığını ve tedavi edilebildiğini anlattı.

MEME KANSERİ ERKEN DÖNEMDE BELİRTİ VERMİYOR

Meme kanserinin erken dönemde genellikle belirti vermediğine değinen Altuntaş, şu bilgileri verdi: "Meme kanseri erken dönemde genellikle belirti vermez. Hiçbir belirtinin olmadığı erken evrede meme kanseri tedavi şansının en yüksek olduğu dönemdir. Bu yüzden erken tanı ile erken evrede meme kanseri teşhisi koymak çok önemlidir. Erken evrede tedavi şansının en yüksek olduğu dönemde meme kanseri tanısı koymak için kullanılan tarama yöntemleri, kendi kendine meme muayenesi, klinik meme muayenesi ve mamografidir. Kendi kendine meme muayenesi kadınların belli aralıklarla sistematik bir şekilde memelerini muayene etmeleridir. Amerikan Kanser Derneği 20 yaşından sonra her kadının ayda bir kere kendi kendine meme muayenesi yapmasını önermektedir. Ülkemizde aile hekimlerince 20 yaşından büyük tüm kadınlara kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacakları bilgisi verilip, öğretilmektedir."

40-69 YAŞ ARASI TÜM KADINLARA 2 YILDA BİR MAMOGRAFİ

Altuntaş, Türkiye'de tarama mamografisinin 40-69 yaş arası tüm kadınlara 2 yılda bir yapılmasına karar verildiğini aktarırken, sadece kanser erken tanısı için gerekli testleri ve muayeneleri yapmak için kurulan KETEM'lerin ücretsiz olarak meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları yaptığını hatırlattı.

Erken tanının tedavi ve iyileşme şansını artırdığının altını çizen Altuntaş, şunları kaydetti: "Ülkemizde toplum tabanlı meme kanseri taramasının kadınların yüzde 70'ine ulaşması, kansere bağlı ölümlerin oranını düşürmeye yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki erken tanı hayat kurtarıcıdır. Meme kanseri tanısını erken dönemde alan bir kadın, tedavi şansı olan bir kadındır."