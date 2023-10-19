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        Haberler Televizyon Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman yayınlanacak?

        Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı, yok mu? TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman yayınlanacak?

        TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olmayı başaran Kendi Düşen Ağlamaz, 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorusu ile gündem olmuş durumda. Enes Koçak ile Eylül Tumbar'ın başrollerini üstlendiği dizinin yayın tarihi ve 19 Ekim TRT 1 yayın akışını bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:59
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        • 1

          TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Kendi Düşen Olmaz, son olarak 16. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Perşembe günleri ekranlara gelen dizinin yeni bölümünün bu akşam yayın akışında görünmemesi nedeniyle izleyiciler; "Kendi Düşen Ağlamaz neden yok?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...

        • 2

          KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NEDEN YOK?

          Yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisi, Filistin'in Gazze kentinde meydana gelen hastane saldırısı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

        • 3

          KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Serkan ve Alize’nin önlerinde onları bekleyen şahane bir düğün vardır. Tüm sevdiklerinin huzurunda ilk danslarını edecekler, oyunla başlayan evliliklerini gerçeğe dönüştüreceklerdir. Serkan üzerinde damatlığıyla yeni hayatının ilk gününe merhaba diyecekken kötü bir sürprize merhaba demiştir.

        • 4

          İntikam saatini kuran Alize, en mutlu anlarında, tam düğünün ortasına öyle bir bomba bırakır ki bir infiale yol açar. Herkesin içinde Serkan’ı terk eden Alize bu da yetmezmiş gibi dakikalar sonra boşanacaklarını ilan eder. Şok üstüne şok yaşayan Serkan kendini hakimin karşısında bulur. Serkan’dan boşanmak hiç de kolay değildir. Şimdi Alize’nin hayatında ona kök söktürecek olan bir kocası, tepkilerini çığ gibi büyüten Darıca ailesi ve sinirden deliye dönmüş bir babası vardır.

        • 5

          Alize’nin ise gözleri inattan kör, kulakları sağır olmuştur adeta. Ona göre babası ve kocasının arkasından iş çevirmelerinin bir bedeli olmalıdır ancak bu oyunun bedelini ödeyen Alize olacaktır. Serkan ise yeminli gibi Alize’ye bu hayatı dar etme planları içindedir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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