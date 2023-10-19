İntikam saatini kuran Alize, en mutlu anlarında, tam düğünün ortasına öyle bir bomba bırakır ki bir infiale yol açar. Herkesin içinde Serkan’ı terk eden Alize bu da yetmezmiş gibi dakikalar sonra boşanacaklarını ilan eder. Şok üstüne şok yaşayan Serkan kendini hakimin karşısında bulur. Serkan’dan boşanmak hiç de kolay değildir. Şimdi Alize’nin hayatında ona kök söktürecek olan bir kocası, tepkilerini çığ gibi büyüten Darıca ailesi ve sinirden deliye dönmüş bir babası vardır.