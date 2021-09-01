Kendi aracını kurşunlatıp koruma talep etti, gözaltına alındı

AA

Alınan bilgiye göre, kağıt ticaretiyle uğraşan iş adamı Maks Gerşon, tehdit edildiğini ve otomobilinin kurşunlandığını beyan ederek polisten koruma talep etti.

Konuyla ilgili çalışma yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın kurşunlandığı noktadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin yanına elinde silahla gelen bir kişinin arka cama doğru bir el ateş ettiği görülürken, ateş eden şüpheliyle olaya karışan diğer şüphelinin kimlikleri belirlendi.

AA'nın haberine göre; şüpheliler Sait Ç. ile İsmail G'nin, tehdit edildiğini beyan eden iş adamı Gerşon ile bağlantısını ve olayın Gerşon'un talimatıyla gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, iş adamıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İsmail G. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sait Ç. ile Maks Gerşon'un yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı bildirildi.