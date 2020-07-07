"DOĞRU DEĞİL"

Kendall ve Kylie Jenner, öne sürülen iddialar ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

Global Brand Group'un Kendall ve Kylie markasının sahibi olduğu ve Covid-19 salgını döneminde Bangladeş'teki fabrika işçilerinin maaşlarını ihmal ettiğimiz yönünde talihsiz ve yanlış söylentileri düzeltmek istiyoruz.

Bu doğru değil. Kendall ve Kylie markasının sahibi 3072541 Canada Inc. şirketi, GBG değil. Marka, geçmişte sadece satış ve iş geliştirme için CAA-GBG ile çalıştı.