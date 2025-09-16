Kendall Jenner ve Devin Booker aynı otelden çıkarken yakalandı

Moda dünyasının yıldız ismi Kendall Jenner ile NBA oyuncusu Devin Booker yeniden bir araya gelme ihtimaliyle gündemde. İkili, geçtiğimiz hafta sonu New York’ta aynı otelden ayrı ayrı çıkarken görüntülendi. Bu kareler, eski aşıkların hayranlarını heyecanlandırdı.

REKLAM advertisement1

2012’de başlayan ve yaklaşık iki yıl süren ilişkilerini Kasım 2022’de sonlandıran çiftin yakın çevresi, ayrılık sonrası, "Birbirlerine büyük saygı duyuyorlar, aralarında sevgi var ancak kariyerlerine odaklanmak istediler." yorumunda bulunmuştu.

REKLAM

Jenner, ayrılığın ardından adı eski sevgilisi Bad Bunny ile anılan isim olmuş, hatta yılbaşı tatilinde Barbados’ta rapçiyle görüntülenmişti. Ünlü modelin; "Geçmiş için minnettarım, gelecek için umut doluyum" sözleri de gündemde geniş yer bulmuştu.

Kendall Jenner ve Bad Bunny

Kendall Jenner ve Devin Booker, birlikte oldukları dönemde ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiş ancak özel günlerdeki paylaşımlarıyla dikkat çekmişlerdi. Jenner’ın Booker için 'en iyi arkadaşım' ifadesini kullanması, NBA yıldızının da ünlü modele 'en güzel kadın' sözleriyle karşılık vermesi ilişkilerinin romantik yanını gözler önüne sermişti.

New York’ta yeniden yan yana görüntülenmeleri ise barışma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.