Kendall’ın, Prens Harry ile evlenmesi halinde, o çok sevdiği sosyal medyadan uzaklaşmak zorunda kalacağını belirten Jenner, “Kendall eğer Harry ile evlenseydi her şey bambaşka olurdu ve Kendall’ın her şeyden vazgeçmesi gerekecekti. Sonuçta kraliyet sosyal medya kullanımına izin vermiyor” dedi.