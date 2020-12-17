SABAHA KADAR EĞLENDİ

Kendall Jenner, arkadaşları ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmişti.

Jenner, bu hareketi ile pandemi önlemlerine uymadığı için eleştirilmişti.

Gece boyunca, davetlilere hizmet eden ve maskesini yüzünden çıkarmayan çalışanların da bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülmüştü.