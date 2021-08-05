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Kendall Jenner'ın başı İtalyan moda markasıyla belada: 15 milyon TL tazminat istiyorlar - Magazin haberleri

Kendall Jenner'ın başı İtalyan moda markasıyla belada!

Bir İtalyan moda markası, fotoğraf çekimine gelmediği için ünlü model Kendall Jenner'a dava açtı. Şirket, Jenner'dan en az 1,8 milyon dolar (15 milyon TL) tazminat istiyor

05.08.2021 - 12:51 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyumların aranan isimlerinden olan model Kendall Jenner'ın başı, iki yıl önce yaptığı bir sözleşme yüzünden belaya girdi. Liu Jo isimli İtalyan moda markası, anlaşma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Jenner'a 2 Ağustos'ta dava açtı.

  • Independent'in Reuters'tan aktardığı habere göre; şikayet dilekçesinin New York'a bağlı Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulduğunu bildirdi.

  • Şirketin temsilcileri, 25 yaşındaki modele, iki fotoğraf çekimi için Temmuz 2019'da anlaşmaya varıldığını ve bunlardan 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için olan ilk çekimin gerçekleştirildiğini öne sürdü.

  • İKİNCİ FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GİTMEDİ

    Yetkililer, sözleşme kapsamında Kendall Jenner'a 1,35 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödendiğini, ikinci fotoğraf çekiminin defalarca planlanmaya çalışıldığını ancak bir türlü yanıt alamadıklarını öne sürdü.

  • Şirketin temsilcileri şikayet dilekçesinde, ABD'li modele yapılan ödemelerin de iade edilmediğini de kaydetti. Şirket, en az 1,8 milyon dolar (yaklaşık 15 milyon TL) tazminat talep etti.

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