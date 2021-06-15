YAKALANMIYOR!

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles hatta Orlando Bloom da bunlar arasında.

Bir dönem Kendall Jenner'ın Leonardo DiCaprio ile bir barda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı. Bütün ayrıntılar tanıkların anlatımına dayalıydı ama yine onları görüntüleyen kimse olmamıştı.