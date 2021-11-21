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Kendall Jenner'ın 200 milyon sevinci: Sizi seviyorum! - Magazin haberleri

Kendall Jenner'ın 200 milyon sevinci: Sizi seviyorum!

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Instagram hesabında 200 milyona ulaşan takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı. Jenner, hayranlarına, "Sizi seviyorum! Hepinize pozitif duygular yolluyorum" sözleriyle seslendi

21.11.2021 - 17:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyum dünyasının aranılan modellerinden olan Kendall Jenner, attığı her adımla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Jenner, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan 26 yaşındaki model, iddialı pozlarının yanı sıra bu kez duygusal bir yazı kaleme aldı.

  • "HER GÜN NE KADAR MUHTEŞEM OLDUĞUNUZU HATIRLAYIN!"

    Kendall Jenner, sevenlerine şu sözlerle seslendi:

    200 milyon kişi... Sizi seviyorum ve merhaba; hepinize pozitif duygular yolluyorum. Kendinize iyi bakın, kendinizi sevin, her gün ne kadar muhteşem olduğunuzu hatırlayın! Biriciksiniz, özelsiniz ve seviliyorsunuz.

  • "KENDİ KURALLARI VAR"

    Öte yandan 'Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından Farnaz Farjam da Jenner'ın özel hayatıyla ilgili bir ayrıntıyı gözler önüne sermişti.

    Farjam, bir süredir basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşayan ünlü model için "Kendall Jenner'ın her zaman kendi kuralları vardı." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ÖZEL HAYATINI ŞOVUN DIŞINDA TUTTUK"

    Farnaz Farjam, "Kendall'ın bu kuralına göre; Sevgilisinin 'Keeping Up With The Kardashians'ta kamera karşısına geçebilmesi için en az bir yıldır birlikte olmaları gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden de onun özel hayatını hep şovun dışında tuttuk." demişti.

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