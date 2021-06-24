"BAZI ŞEYLERİ GİZLİ YAŞAMAK İYİ GELİYOR"



İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak istediğini de belirten Jenner, "Bazı şeyleri gizli yaşamak bana daha iyi geliyor. Ablamları hiç gücendirmek istemem ama Kylie ve benim, ablalarımızın evliliklerini, ilişkilerini, ayrılıklarını ve tüm bu şeyleri izleme ve bunları oldukça açık bir şekilde gözlemleme fırsatımız olduğunu düşünüyorum." dedi.