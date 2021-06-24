Podyum dünyasınınn aranılan isimlerinden olan Kendall Jenner, modellik kariyerindeki yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalışıyor. 'Keeping Up With the Kardashians' şovunun finali için ailesi ile ekran karşısına geçen Jenner, eski şöhretinin tahmin edilenin aksine iş hayatının önünü kestiğini belirtti.
"ÇOK SIKI ÇALIŞTIM"
Jenner, insanların ailesi hakkında varsaydığı bazı şeylere karşı saldırganca düşüncelerle yaklaştığını da ifade etti. 25 yaşındaki Jenner, bu yüzden model olmak için daha çok çalıştığını söyledi.
"KOŞUŞTURDUM"
Jenner, "Şu anda bir model olarak bulunduğum konuma gelmek için yapmam gereken her şeyi yaptım. Her model seçimine gittim, sadece New York'ta değil, tüm Avrupa'da bir iş bulmak için ve yolumu çizebilmek için koşuşturdum." dedi.
"BENİ İŞE ALMAK İSTEMEDİLER"
Jenner, "Her zaman şöhretim olduğunu biliyordum ama bu işimi biraz daha zorlaştırıyordu çünkü insanlar muhtemelen bir reality televizyon şovunda olduğum için beni işe almak istemiyordu." ifadelerini kullandı.
Bazı modellik seçmelerinde soyadını söylemediğini, ailesinin veya programın çekim ekibinin defilelerine gelmesini izin vermediğini anlatan Jenner, "Şu an bulunduğum yere gelebilmek için gerçekten çok çalıştım. Sanırım bazı insanlar benim 'İstediğimi verin' dediğimi ve buna sahip olduğumu zannediyor. Kesinlikle bu böyle değildi." dedi.
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