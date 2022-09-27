Kenarında tartıştıkları uçurumdan düştüler!

İHA

Bursa’da uçurumun kenarında tartışan çift, yaklaşık 40 metreden aşağı düştü. Bir çocuk babası adam hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi yola çıkıp öğrenci servisinden yardım istedi. Jandarma ve savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA'nın haberine göre olay, Orhaneli ilçesine bağlı Dündar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir Balıkesir’de uyuşturucu tedavisi gören Ali G. (35) Bursa’daki evine döndü. 1 aydan beri burada kahvehane işletmeciliği yapan Ali G., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Arzu G.’yi (32) köyde bulunan Sinekkaya mevkiindeki uçurum kenarına götürdü.

YOLA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ İddiaya göre Ali G. ile eşi Arzu G. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ali G. eşini darp etmeye başladı. Bir süre sonra çift, esrarengiz şekilde uçurumdan düştü. Bir çocuk babası Ali G. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Arzu G. köy yoluna çıkarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Sabah okula öğrencileri götüren bir servis, yaralı genç kadını Orhaneli Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Arzu G., jandarma nezaretinde ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali G.'nin cansız bedeni önce Orhaneli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık ve jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.