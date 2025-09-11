Kenan Yıldız, Serie A'da ayın futbolcusu seçildi!
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'taki performansıyla Serie A'da ayın oyuncusu seçildi. Genç yıldız, Parma maçındaki 2 asistlik katkısıyla öne çıkmıştı
Giriş: 11.09.2025 - 16:13 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:13
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla ayın futbolcusu seçildi.
Kenan Yıldız, Juventus'un Parma karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette yaptığı 2 asistle öne çıkmıştı.
