        Kenan Yıldız'dan Hakan'a övgü dolu sözler

        A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Kenan Yıldız, 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinin ardından takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler sarfetti.

        Giriş: 12.10.2025 - 00:51 Güncelleme: 12.10.2025 - 00:54
        Kenan Yıldız'dan Hakan'a övgü dolu sözler!
        2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan'ı 6-1 yenen milli takımımızın Kenan Yıldız, karşılaşmayı değerlendirdi.

        HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜ

        Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kenan, takımda birçok yıldız olduğunu belirterek, "Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bir efsane. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur." dedi.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Attığı golle ilgili de konuşan Kenan, "Böyle goller attığım için çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun." ifadelerini kullandı.

        Sıradaki maç için ise Kenan, "Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bugün de sadece bizim taraftarımızın sesi geliyor. Bu maç için sabırsızlanıyorum." diyerek heyecanını dile getirdi.

