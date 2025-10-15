Kenan Yıldız'a Chelsea'den astronomik teklif!

Juventus ve A Milli Takımımız'daki performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basınından Tuttosport'un haberine göre; İngiltere Premier League devi Chelsea, kadrosunu milli yıldızımız ile güçlendirmek istiyor.

YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ Maviler'in 20 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu için senelik 10 milyon Euro net maaş ödemeyi kabul ettiği aktarıldı. Ayrıca Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanmasının, diğer büyük takımlar için avantaj olarak görüldüğü aktarıldı.

FIRTINA ESTİRİYOR A Milli Takım forması altında gollerini sıralayan Kenan, Juventus'un da hücum yükünü çekiyor. 2025/26 sezonunda Çizme ekibi ile tüm kulvarlarda 12 maça çıkan yetenekli futbolcu, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.