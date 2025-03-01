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        Haberler Gündem Kenan Tekdağ, Devlet Bahçeli ile görüştü

        Kenan Tekdağ, Devlet Bahçeli ile görüştü

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ görüştü. Tekdağ, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken "Terörsüz Türkiye" hedefindeki inisiyatifinden dolayı tebrik etti. Bahçeli de yaklaşımından dolayı Tekdağ'a teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 19:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:50
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        Tekdağ, Bahçeli ile görüştü
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Tekdağ, Devlet Bahçeli'ye geçirdiği operasyon sebebiyle geçmiş olsun dileğini tekraren iletti. Ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlatılan süreçteki tarihi inisiyatifinden dolayı Devlet Bahçeli'ye tebrik ve teşekkürlerini iletti. Tekdağ, medya grubu olarak sürece dair destekleyici tutumlarını sürdüreceklerini belirtti.

        Devlet Bahçeli de Kenan Tekdağ'a bu yaklaşımları için teşekkür etti, başarı dileklerini iletti.

        KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

        Şubat ayı başında geçirdiği operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, son açıklamalarını yazılı yaparken bu süreçte siyasilerle telefon görüşmelerini sürdürüyor. Partiden yapılan açıklamalarda da Bahçeli’nin sağlığının iyiye gittiği belirtiliyor.

        (Fotoğraf: Arşiv)

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