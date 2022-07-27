Kenan Tekdağ'dan açıklama

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Son günlerde Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkili kişileri içerdiği iddiasıyla aidiyeti belirsiz bir listenin WhatsApp gruplarında ve sosyal medya hesaplarında organize bir şekilde dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Bu listeye ismimin de iftira ve karaçalma maksadıyla asılsız ve temelsiz bir şekilde eklendiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Benzeri bir iftiraya cevaben daha önce kamuoyuna yaptığım açıklamayı aynen tekrarlıyor ve kendi açımdan diyorum ki;

1- Kendisine emanet edilen makamını mevkiini para veya menfaat karşılığında SATAN kişi kim olursa olsun haysiyetsiz ve şerefsizdir!

2- Bu şekilde adi İFTİRALARLA kişiliğimi lekelemeye çalışan kişi/kişiler de mevkii ya da kimliği ne olursa olsun haysiyetsiz ve şerefsizdir!

3- Bu iftirayı hazırlayan ve dolaşıma sokanların kimlikleri açığa çıktığında bu ALÇAK MÜFTERİLERLE mutlaka yargı önünde hesaplaşılacaktır!

4- Ayrıca bu iftirayı yayınlayan hesaplar ve site/ler hakkında da bugün itibariyle gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır.

Kenan Tekdağ

TEKDAĞ'IN 9 EKİM 2021 TARİHLİ AÇIKLAMASI