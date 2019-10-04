Kenan Sofuoğlu, genç motosikletçilerle buluştu

04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Yamaha bLu cRU "Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı" kapsamında düzenlenen R25 Kupası'nda ilk 3'e giren sporcularla buluştu.
Sofuoğlu, Harbiye'deki Grand Hyatt Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda, kupada birinciliğe ulaşan Fazlı Erçelik, ikinci olan Hakan Yılmaz ve üçüncülüğü elde eden Furkan Aykut ile bir araya geldi.
Yamaha Motor Genel Müdürü Bora Berker Cansever ve sporcu ailelerinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Sofuoğlu, hayallerini gerçekleştirme yolunda arkalarında güçlü bir ekip bulduklarını belirtti.
Tanıtım açısından medyanın desteğinin önemine de değinen Sofuoğlu, "Gidemediğimiz yerlerde yaşayan insanların bize ulaşmasını sağladık. Bizden sonraki sporcular kariyerlerinde bizden çok daha hızlı ilerlediler. Bir şeyleri başarmak istiyoruz ama daha önce hiç yapılmamış. Bugün baktığımızda çok güzel yol katetmişiz. Ben çocuklara her şeyden önce ağabeylik yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Bora Cansever ise dünya pistlerinde Türk bayrağını dalgalandırabilecek yetenekleri keşfetmek adına yola çıktıklarını kaydetti.
Yamaha markasının yarış ruhuyla hareket ettiğini dile getiren Cansever, şunları ifade etti:
"Kurulduğumuz tarihten bu yana yarışlarda olduk ve birçok başarı elde ettik. Avrupa'da birçok ülkede yapılan bu projeyi yapmak istedik. Genç yarışçı arkadaşlarımıza dokunalım, onlara imkanlar sunalım, bu imkanlar sonucunda eğer başarılı olurlarsa yarışlarda yarıştıralım istiyoruz. Bunun için de bu projeye Kenan Bey'in öncülüğünde başladık. Bu arkadaşlarımızı diğer ülkelerden gelen arkadaşlarımızla bir eğitim kampına alacağız. Burada da başarılı olurlarsa bayrağımızı dalgalandırma şansları olacak. Bu, çok önemli bir durum ve biz buna çok inanıyoruz."
Konuşmaların ardından organizasyonda ilk 3'e giren sporculara kupaları takdim edildi.
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