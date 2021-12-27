Kenan Koçak'tan Konyaspor'a ziyaret

Konyaspor´un bu akşam Spor Toto Süper Lig´in 19´uncu haftasında Beşiktaş´ı ağırlayacağı karşılaşmayı yerinde takip edecek olan Koçak, müsabaka öncesinde Konyaspor Kayacık Tesisleri´ne giderek teknik direktör İlhan Palut ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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