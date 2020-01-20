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Kenan Işık sağlık durumu nasıl? sorusu gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Kenan Işık'ın eşi sağlık durumuna dair -açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
KENAN IŞIK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü oyuncu ve sunucu Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı:
“Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.”
KENAN IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Kenan Işık 1947 senesinde Malatya Yeşilyurt’ta dünyaya geldi. 71 Yaşında olan Kenan Işık aslen Giresunludur. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık, ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokuldan itibaren tiyatroyla hep ilgilenen bir insan olmuştur. Orta öğrenimini sürdürdüğü sırada Malatya Halkevi’nde amatör olarak tiyatro yapmaya başlamıştır. Lise öğrenimi döneminde Ankara’da olan ünlü oyuncu burada Meydan Sahnesi’nde tiyatroya olan ilgi ve sevgisini devam ettirmiştir.
Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi mezunu olan Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başlamıştır. Birçok oyun yazıp sahnelemiştir. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevi yapmış, birçok gazetede köşe yazarı olarak yer almıştır.
Televizyonda başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı “Dadı” dizisiyle herkes tarafından tanınan bir isim oldu. Kısa bir süre haber sunucusu olarak görev yaptıktan sonra, televizyon programları arasında çok izlenen kim 500 bin ister isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlenmiştir ve bu görevine 21 Mart 2014 yılında geçirdiği kazaya kadar devam etmiştir.
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