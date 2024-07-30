Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi
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21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı.
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Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Kenan Işık, dün hayatını kaybetmişti.
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Kenan Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.
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Kenan Işık, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 11.00'de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.