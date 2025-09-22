Kenan Işık'ın adı üniversitede yaşatılacak

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada kalan, 29 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden oyuncu Kenan Işık'ın adı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ndeki bir amfiye verildi.

Yeşilyurt ilçesindeki üniversite yerleşkesinde bulunan fakültedeki 'Kenan Işık Amfisi', düzenlenen törenle açıldı. Amfinin açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kenan Işık'ın önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de Malatyalı sanatçının adının üniversitede yaşatılacağını belirtti. Oyuncu Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, üniversite yönetimine teşekkür ederek, ağabeyinin adının üniversitede yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından amfinin açılışı için kurdele kesildi.