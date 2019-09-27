Habertürk’ten Akif Yaman’ın özel haberine göre; Filmin sonunda Kenan İmirzalıoğlu "Çok etkileyici bir film çok iyi bir yönetmen ve oyuncu kadrosu ile harika işler çıkarmışlar tebrik ediyorum "dedi.

Kim Milyoner Olmak İster programındaki sunuculuğu ve yeni bir diziye başlayacağını söyleyen İmirzalıoğlu, "Heyecanlıyım" dedi.