Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Özge Özpirinçi'nin uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Burak Yamatürk, 37'ncı yaş gününü geçtiğimiz akşam iş insanı Önder Öztarhan'ın Emirgan'daki villasında düzenlenen yemek ve fasıl ile kutladı.
Yamantürk'ün doğum gününe Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi ünlü isimler katıldı.
Erken saatlerde başlayan yemekte ilerleyen saatlerde fasıl ekibi gelerek, müzik ziyafeti yaşattı.
Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen eğlenceden Burak Yamaktürk ve Özge Özpirinçci, gece sonunda muhabirlere görüntü vermemek için villanın arka kapısından ayrıldı.
"EVDEN ÇIKMIYORUZ"
Yamantürk'ün doğum gününe tek başına katılan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz aylarda eşi Sinem Kobal ile ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alan İmirzalıoğlu, koronavirüse karşı dikkat ettiğini belirtti.
46 yaşındaki oyuncu, "Zaten evden çıkmıyoruz bu pandemi nedeniyle evde bir bebek olduğu için. Allah korusun annesi de var, mikrop getirmek istemiyorum eve. Biz de bir şekilde yaşama devam ediyoruz" dedi.
"LALİN ANNESİNE BENZİYOR"
Kenan İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" ifadelerini kullandı.
İmirzalıoğlu, eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyerek "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" dedi.
Oyuncu, muhabirlerin "2020 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna şu cevabı verdi:
Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza bir güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz. Geleceğe umutla bakmaya mecburuz.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Yamantürk'ün doğum gününe eşi Başak Dizer ile katıldı.
Eşi ile keyifli bir akşam geçiren Tatlıtuğ, gazetecilere görüntü vermemek için arabasını otoparka sokarak, Dizer ile oradan ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!