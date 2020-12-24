"LALİN ANNESİNE BENZİYOR"

Kenan İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" ifadelerini kullandı.

İmirzalıoğlu, eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyerek "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" dedi.

Oyuncu, muhabirlerin "2020 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna şu cevabı verdi:

Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza bir güneş gibi doğdu Lalin. Ona bakınca geleceği görüyoruz. Geleceğe umutla bakmaya mecburuz.