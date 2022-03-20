"KIVANÇ İLE BABALIK TECRÜBELERİMİ PAYLAŞIYORUM"

Ayrıca ilk kez baba olmaya hazırlanan meslektaşı ve yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili de konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Benden daha tecrübeliler var ama ben de tecrübelerimi Kıvanç ile paylaşıyorum. Çok mutlu oldu, çok sevindi. Çocuk isteyenler için, yuvaya geldiği zaman bambaşka bir hale dönüşüyor. Ailenin varlığı, köklenmesi, gücü, neşesi ve sevgisi. O yüzden diyorum; Allah isteyen herkese versin." ifadelerini kullanmıştı.