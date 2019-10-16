16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam 2019’un son Harbiye konserinde Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Harbiye’yi dolduran sevenlerini “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla karşılayan Doğulu, konserde yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Usta isimlerden oluşan 26 kişilik orkestrası eşliğinde en sevilen şarkılarının yanı sıra duygusal şarkılarını da seslendirdi.
Kenan Doğulu Harbiye sahnesine enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapan 9 kişilik “On’lar A Capella” grubu konuk oldu. Doğulu, konserde barkovizyona yansıttığı dev Türk bayrağı önünde O’nlar A Capella grubu ile 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Marşa açıkhavayı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.
"GÜZEL GÜNLER YAKINDADIR"
Kenan Doğulu, Harbiye konserinde “Tek dileğim; insanlığın tek yürek olup, birlik içerisinde hareket edebilmesidir. Herkesin birbirine hoşgörü, empati ve sevgiyle; doğaya, insanlara ve tüm canlılara özenle yaklaştığı bir dünya düşlüyorum. Elbette güzel günler yakındadır ve umut her zaman yanı başımızda nöbettedir. Gülümsemeye çalışmak, birbirimize iyi gelmek ve birbirimizin yaralarını iyileştirmeye çalışmak gerekir. Böyle zorlu zamanlarda evlerimize kapanıp hayatın akışını tümden değiştirmemizin moral olarak hiçbirimize iyi gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Üzüntümüz, kaygılarımız sonsuz ama şarkılar susmamalı" dedi.
YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SESLENDİRDİ
Sözü ve bestesi Kenan Doğulu ile Bora Uzer’e, düzenlemesi ise Bora Uzer’e ait olan ‘Bizimdir’ şarkısını ilk kez Harbiye konserinde seslendiren Doğulu, şarkıda yaşadığımız zor zamanlara dikkat çekerek, bu zorlukların ancak birlikle aşılacağının mesajı verdi.
Kenan Doğulu, yaptığı konuşma ile dakikalarca alkışlandı. Konserden elde edilen gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı.
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