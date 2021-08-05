Buruk konser

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam Vadi Açıkhava'da dinleyicileriyle buluştu. Konser, Türkiye'yi saran orman yangınları nedeniyle buruk gerçekleşse de Doğulu, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

47 yaşındaki şarkıcı, ayrıca organizasyon ekibine fotoğraf çekilmemesi konusunda da rica da bulunarak, yaşanan yangınlardan dolayı konser haberlerinin yapılmamasını rica olarak ilettiği bilgisine ulaşıldı.