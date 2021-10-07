Sonbaharı Harbiye'de karşıladı

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Dün Harbiye konserinde müzikseverlerle buluşan Kenan Doğulu, azalmayan enerjisiyle dinleyenleri coşturdu. Güçlü yorumu ve dinamik sahne performansıyla izleyicilerini mest eden başarılı Doğulu, konser alanını dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan şarkılar söyledi.

Yakın zamanda dinleyiciyle buluşan ve listeleri alt üst eden şarkısı "Bumaya" ile konserini başlatan Kenan Doğulu'nun çıkış dansı ve kostümleri göz kamaştırdı. Şarkıcı, "Ara Beni Lütfen", "Kardan Kadın" ve "İlk Adımı Sen At" gibi hit şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla sevenlerine adeta bir müzik şöleni yaşattı.

Sahnede Kenan Doğulu'ya Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrası ve dansçılar eşlik etti. Büyüleyici danslarıyla kendine hayran bırakan dansçı kadrosunun kostümleri stilist Mert Yemencioğlu tarafından hazırlandı.

Performansının yanı sıra şıklığıyla da tam not alan Kenan Doğulu, sonbaharın ilk konserinde Merve Kırşan stil danışmanlığında hazırlanan kıyafetlerle sahne aldı.

Kenan Doğulu, gecenin finalinde yoğun istek üzerine bis yaparak, "Tutamıyorum Zamanı" ve "Bumaya" şarkılarını seslendirdi.