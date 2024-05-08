Kenan Doğulu: Pasta Beren'e değil
Kenan Doğulu, Etiler'deki bir pastaneden çıkarken görüntülendi. Doğulu, gazetecilerin, "Beren Hanım'a pasta mı aldınız?" sorusuna "Beren'e almadım. Yarın stüdyoda toplantı var. Ekiple beraber yiyeceğiz" yanıtını verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Etiler'deki bir pastanede pasta alırken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Doğulu, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıtladı.
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"PASTAYI BEREN'E ALMADIM"
Kenan Doğulu, "Beren Hanıma pasta mı aldınız?" sorusuna; "Beren'e almadım. Nereden çıkarıyorsun? Yarın stüdyoda toplantı var. Ekiple beraber yiyeceğiz" yanıtını verdi.
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Daha sonra hızlı adımlarla otomobilin giden Kenan Doğulu, gazetecilere, "Ödül törenine yetişmemiz lâzım. Oraya gelin, orada konuşalım" dedi.
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