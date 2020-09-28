"GÜNEŞ GİBİ DOĞDUN HAYATIMIZA"

Geçtiğimiz hafta ikinci kez annelik duygusunu yaşayan Doğulu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Aren; Çöldeki en parlak kum tanesinin adıdır. İsmin parlaklık anlamı diğer dillerde de kullanılır.

Eski Hitit tabletlerinde 'Aren' sözcüğü 'ışık' anlamında kullanılır. Anadolu Güneş Tanrısı Arinna’nın oğullarına 'Arenler' denir. İşte tam da bu yüzden, Aren güneşin oğlu, ışığın oğlu anlamına gelir. Sen de bir güneş gibi doğdun hayatımıza. Ailene, arkadaşlarına, doğaya, insanlığa hep ışık saç, her yeni güne sağlıkla ve neşeyle doğ, bir ömür parla ve parlat oğlum.