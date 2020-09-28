Şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, 2014 yılında iş insanı Emre Özdemir ile nikah masasına oturdu.
Canan Doğulu Özdemir, haziran ayında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte eşi ve oğlu Can ile doğum için New York'a gitmişti.
"GÜNEŞ GİBİ DOĞDUN HAYATIMIZA"
Geçtiğimiz hafta ikinci kez annelik duygusunu yaşayan Doğulu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
Aren; Çöldeki en parlak kum tanesinin adıdır. İsmin parlaklık anlamı diğer dillerde de kullanılır.
Eski Hitit tabletlerinde 'Aren' sözcüğü 'ışık' anlamında kullanılır. Anadolu Güneş Tanrısı Arinna’nın oğullarına 'Arenler' denir. İşte tam da bu yüzden, Aren güneşin oğlu, ışığın oğlu anlamına gelir. Sen de bir güneş gibi doğdun hayatımıza. Ailene, arkadaşlarına, doğaya, insanlığa hep ışık saç, her yeni güne sağlıkla ve neşeyle doğ, bir ömür parla ve parlat oğlum.
Doğum sonrası Türkiye'ye dönen çifti ziyaret eden anne Serpil Doğulu, torunu ile verdiği pozu "Beşinci torun 1 haftalık" notuyla yayınladı.
Oyuncu Beren Saat de kayınvalidesinin fotoğrafına "Ne tatlısınız" şeklinde yorum yaptı.
Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu da "Bir ömür sağlıkla, mutlulukla, adı gibi büyüsün" notunu düştü.
"TEKRAR YAPTIM!"
Canan Doğulu, ikinci kez anne olacağını karnı burnunda pozunu paylaşarak "Tekrar yaptım!" notuyla duyurmuştu.
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