Kenan Doğulu konserine telif baskını!

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı. Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir" dedi.