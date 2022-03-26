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Kenan Doğulu ile Emre Kınay yazı getirdi!

Erdem Kınay, 'Proje 3' adlı albümünün çıkış şarkısında kendisine eşlik eden Kenan Doğulu ile klip için kamera karşısına geçti. Yazı getiren ikili, 'Hezarfen' ile dans ettiriyor!

26.03.2022 - 11:30 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Erdem Kınay ile Kenan Doğulu'nun 'Proje 3' albümünde yer alan 'Hezarfen' isimli şarkısı ve klibi müzikseverlerle buluştu. Tam da 'Yaz gelmiyor' diye düşünürken, 'Hezarfen' ile güneşi hissettim! Kınay ile Doğulu'nun yeni projesi gerçek anlamda bir yaz şarkısı...

  • Müzik ve düzenlemesinde Erdem Kınay'ın imzasının bulunduğu 'Hezarfen', Kenan Doğulu'nun yorumu ile sımsıcak... Şarkıyı dinlerken gözümü kapattığımda kendimi bir plajda, denizden çıktıktan sonra şezlongda uzanırken buldum. Kulağımda 'Hezarfen', bir yandan parçayı mırıldanıyor bir yandan da buz gibi içeceğimi yudumluyorum...

  • Geçtiğimiz haftalarda 'Çok şanslıyım çünkü ilham kaynağı bir eşim var' açıklamasını yaparak, Beren Saat'e övgüler yağdıran ünlü şarkıcı, adeta neşesini de 'Hezarfen'e yansıtmış. Bence şarkıyı dinlerken ritme eşlik etmeden durabilen yoktur! 'İyi ki Kenan Doğulu, kıpır kıpır şarkılarla karşımıza çıkıyor.' diye düşünüyorum. 

  • Şarkıda tek eleştirebileceğim şey ise klip oldu. Prodüksiyon açısından başarılı bulsam da 'Yaz şarkısı' hissi veren 'Hezarfen'in klibini daha renkli beklerdim. Siyah ağırlıklı oluşunu ve kapalı alanda çekim yapılmasını parça ile bütünleştiremedim. 'Bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosu...' sözleri ise şarkının imza kısmı! Ayrıca daha önce Saat hakkında yeni bir şarkı yazacağını ifade eden Doğulu'nun sıradaki projelerini merakla bekliyorum.

  • 'GEÇMİCEK'MİŞ!

    Tarkan'ın 'Geççek' ile Türkiye'nin gündemine oturmasının ardından şarkıcı Doğuş da 'Geçmicek'i yayımladı. 'Megastar'ın yeni şarkısıyla çok konuşulmasından sonra Doğuş da harekete geçmiş. Açıkçası Doğuş'tan bir döneme damgasını vuran 'Uyan' tadında şarkılar görmeyi isterim...

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