Kenan Doğulu hayranlarını coşturdu

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İstanbul’un eski eğlence hayatını aratmayan gecede Doğulu, enerji saçan sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla misafirleri coşturdu. Sahnede Kenan Doğulu’ya Ozan Doğulu da eşlik etti.

Geceye katılanlar arasında Ece Dağıstan Say, Erkan Özerman, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Mert Fırat, İdil Fırat, Şevket Çoruh, Özge Çoruh, Özgür Ozan, Onur Özaydın, Naz Aydemir Akyol gibi tanınmış isimler de vardı. Misafirler kendilerine özel olarak hazırlanan konforlu localarında doyasıya eğlenip, dans etti.

Kenan Doğulu, İstanbul’un eski gece hayatını aratmayan farklı bir konser seçkisiyle sahne aldı. Doğulu, “Çakkıdı”, “Kandırdım”, “Tencere Kapak” gibi dillerden düşmeyen eski şarkılarının yanı sıra “Bumaya” adlı yeni şarkısını da söyledi.