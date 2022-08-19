Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı - Magazin haberleri

Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı

Tüm yaz yaptığı konserlerle sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, bu yazın ilk Harbiye konserinde sahne aldı

19.08.2022 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı - Magazin haberleri
Kenan Doğulu, Harbiye'de sahne aldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kenan Doğulu, bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği ilk Harbiye konserinde coşkuyla karşılandı. Biletlerin haftalar önce tükendiği konserde dinleyiciler, dakikalar öncesinde yerlerini alarak konser boyunca Doğulu'ya eşlik etti.

"Bumaya" şarkısı eşliğinde konserine başlayan Kenan Doğulu, en sevilen şarkıları, sahne performansı ve enerjisiyle Harbiye'de müzik şölenine imza attı.

Alanında usta isimlerden oluşan başarılı orkestrası eşliğinde sahne alan Doğulu, dinleyicilere dans ve eğlence dolu bir gece yaşattı.

Konserde sahneye konuk olan Elif Sanchez, "Kurşun Adres Sormaz Ki" şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşan Türkçe-İspanyolca yeni düzenlemesi "Vuelve"yi Kenan Doğulu'yla seslendirdi.

Kenan Doğulu, Harbiye konserinde ünlü tasarımcı Özgür Masur'un kendisi için özel olarak tasarladığı iki ayrı kostüm ile sahne aldı. Özgür Masur, ilk kez bir erkek sanatçı için tasarım yaptı.

Konserde yoğun istek üzerine bis yapan sanatçı, "Olmaz" ve "Döngel" şarkılarıyla alkışlar eşliğinde konserini tamamladı. Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı da vardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Harbiye'de Doğulu gecesi
Harbiye'de Doğulu gecesi
Festivalin kapanışını Kenan Doğulu yapacak!
Festivalin kapanışını Kenan Doğulu yapacak!
'Aydınlıkevler' ile başlıyor
'Aydınlıkevler' ile başlıyor
Kenan Doğulu'dan Bodrum konseri
Kenan Doğulu'dan Bodrum konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.