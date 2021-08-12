Kenan Doğulu'dan yeni şarkı: Bumaya!

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Her sene dillerden düşmeyen şarkılarıyla yazın ritmini belirleyen sanatçı Kenan Doğulu, yeni şarkısıyla yazın keyifli anlarına eşlik etmeye devam ediyor. Doğulu'nun yeni şarkısı “Bumaya”, 20 Ağustos’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak.

Afrobeat tarzındaki modern pop şarkı “Bumaya”, müzikseverlerle buluştuğu andan itibaren yazın ritmini değiştirecek. Listeleri alt-üst edecek şarkı, Türkiye’nin ilk “Dolby Atmos” mixlenmiş şarkısı olmasıyla da tarihte bir ilk olacak.