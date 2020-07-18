Kenan Doğulu, otomobilli konserler serisinde ikinci kez sahneye çıktı. Doğulu, albümlerinin yapımcılığını üstlendiği Cem Pilevneli ile Duygu Soylu'nun yanı sıra Duygu Kurtulmuş'a da sahnesinde yer vererek 27 yıllık kariyerinde edindiği bilgi ve deneyimlerini aktardığı genç şarkıcılara destek olmaya devam etti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Kenan Doğulu, otomobilli konserler serisi olan Kerkisolfej'in organize ettiği 'Tiktak'la Park Et Seyret' etkinlikleri kapsamında ikinci kez sahneye çıktı. Doğulu, sahneye kendisinden önce 'Petek Pansiyon' adlı albümümün yapımcılığını üstlendiği Cem Pilevneli'yi çıkardı.

Dilara Kurtulmuş'u da sahnesinde ağırlayan Kenan Doğulu, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Doktor' şarkısını sağlık emekçilerine armağan etti.

Doğulu'nun sahnesinde yer verdiği bir diğer şarkıcı 'Kara Elmas' adlı albümünün yapımcısı olduğu Duygu Soylu oldu. Doğulu'ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ile Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.