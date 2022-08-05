Kenan Doğulu'dan Bodrum konseri

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Hız kesmeden yaz konserlerine devam eden Kenan Doğulu, 3 Ağustos akşamı Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde bir kez daha kalabalık bir dinleyici kitlesiyle karşılandı. "Bumaya" şarkısıyla konserini başlatan Doğulu, "Hezarfen" ve "Yaramızda Kalsın"ı da seslendirdi.

Kenan Doğulu'nun şarkılarına dinleyicileri hep bir ağızdan eşlik etti. Doğulu, konserinin sonunda yoğun istek ve alkışlar üzerine bis yaparak, "Dön Gel" "Sorma" ve "Tükendim Ben" şarkılarını seslendirdi.

Alkış ve tezahüratlar eşliğinde sahneden inen Kenan Doğulu, Bodrum'da sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Müziğiyle olduğu kadar şıklığıyla da adından sık sık söz ettiren şarkıcı, bu özel gecede mavi renkli takımıyla sahne aldı.