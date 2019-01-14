14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugüne dek yaptığı her proje ile büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, bu kez seyircileri de içine alacak çok özel bir şov hazırlıyor. Kerki, Solfej ve Pozitif iş birliğiyle sevenlerine görsel ve işitsel bir deneyim sunmaya hazırlanan Doğulu’nun çalışmalarını sürdürdüğü şovu mart ayında sahnelenecek.
Bugüne dek yayınladığı 14 stüdyo albümü, 7 tekli ve 55 müzik klibiyle "En İyi Albüm", "En İyi Şarkı", "En İyi Klip", "En İyi Erkek Pop Sanatçısı" dallarında pek çok ödül kazanan Kenan Doğulu; geniş hayran kitlesinin katıldığı binin üzerinde konserde sahne aldı.
Müzik hayatı boyunca yüzlerce şarkıya besteci, söz yazarı, yorumcu ve aranjör olarak imza atan sanatçı; film müzikleri ve farklı müzisyenlerle yaptığı ortak çalışmalarla da beğeni topladı. Pop müziğin yanı sıra elektronik, etnik ve caz gibi müzik türlerinden beslenen Doğulu; yüksek enerjisi, seyircilerle kurduğu güçlü iletişim ve farklı enstrümanları çalmaktaki başarısıyla Türkçe pop sahnesinin en sevilen sanatçıları arasında gösteriliyor.
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