Kenan Doğulu, geçtiğimiz şubat ayında eşinin doğum gününü, “Çok seviyorum seni sevmeyi, sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün” diyerek kutlamıştı.