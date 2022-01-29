Kenan Doğulu ve Lahza İş Sanat'ta buluştu

Kenan Doğulu, caz müziğin önde gelen isimleri Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile ilk kez İş Sanat'ın özel konserinde aynı sahnede bir araya geldi.

Türk pop müziğine sayısız eser kazandıran, müzik kariyerinde hafızalara kazınan işlere imza atan Kenan Doğulu dün akşam caz müziğin önde gelen isimleri Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile ilk kez İş Sanat özel konserinde aynı sahnede bir araya geldi.

Doğulu’nun “Aklım Karıştı”, “Bugünüm Sensiz Geçti” gibi unutulmaz şarkılarının caz trio olarak yorumlandığı bu özel buluşmada, Erdoğan ve İkiz’in ortak üretimleri “Lahza” albümünde yer alan Harem Nights ve Volte Face şarkıları seslendirildi. Kenan Doğulu’nun Lahza projesine özel bestelediği “Neden Olmasın” isimli yeni enstrümantal şarkısı da gecenin sürprizi olarak ilk kez dinleyiciyle buluştu.

İlk albümlerini yayınladıkları günden beri uluslararası birçok festival tarafından davet alan Lahza, Türk caz müziğinin önemli figürleri arasında yer alıyor. Türk müziğinin makamsal yapısını, caz ve elektronik müzik ile harmanlayarak doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken gitarist Erdoğan ve davulcu İkiz, Kenan Doğulu ile ilk kez aynı sahnede buluşarak, performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.