İşinin en önemli yanının bakırları tokmakla işlemek olduğunu belirten Yıldırım, "Elle işlediğim için bakırlar 1 milim ve üstü olmak üzere biraz daha kalın. Bu ise yaptığım işin ömürlük olmasını sağlıyor. Örneğin camilerin alemleri veya üstleri şadırvanlar 200 yıla kadar kalabiliyor. İzmir'deki Tarihi Saat Kulesi'nin üstündeki alemleri, Menemen ilçesinin girişinde olan kemerlerin üstüne alemleri ve Tarihi Asansör'ün üstündeki alemleri ben yaptım. Kimsenin uğraşmadığı, zaman ve emek alan işleri yapıyorum. Çok büyük paralar kazanamıyorum ama severek yaptığımdan gönlüm hoş oluyor. Şu an Amerika'ya, Tayland, Kamboçya, Almanya, Belçika, Hollanda gibi yurt dışından da siparişler alıyorum. Hayatımda hiç gitmediğim Dubai ve Katar'a da birçok iş yaptım. İnsanların bakır işlerinde 'İnan yapar, ona gidin' demeleri beni çok mutlu ediyor. İki oğlum var, birisinin bu işi yapmasını çok istiyorum" diye konuştu.